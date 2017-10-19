Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 6,8 büyüdü

Çin ekonomisi 2017'nin 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede, yılın 3. çeyreğinde Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 oldu. Söz konusu verideki artış, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 1,7 düzeyinde gerçekleşti.

Çin'in 2. çeyreğe ilişkin büyümesi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 ve bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşmişti.

Açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin güçlü liderliği altında, yıl başından bu yana tüm bölge ve alanlarda, istikrarı koruma doğrultusunda izlenen yol haritasına sadık kalındığı, arz yanlı yapısal reformlara odaklanıldığı, talebin artırıldığı, yoğunlaştırılmış reform ve yenilikler uygulandığı ve reel ekonominin canlanması için aksiyonlar alındığı belirtildi.

Yılın 3. çeyreğinde hizmet sektöründeki hızlı iyileşmenin korunduğu aktarılan açıklamada, iş aktivitesinin ise artmaya devam ettiği vurgulandı.