Çin devinden Türkiye'ye yatırım kararı

Çin merkezli Hong Kong China-Turkey Investment Group'un aldığı yatırım kararını Türkiye, Azerbaycan, Katar Yatırım Direktörü Oktay Kemal Özdemir açıkladı.

Büyük potansiyel gördüklerini ifade eden Özdemir, "Türkiye'nin büyüme hedefini destekliyoruz ve buna katkı sunmak istiyoruz. Yatırımlarımız devam edecek." dedi.

Özdemir, Türkiye perakende sektöründe ilk sıralarda bulunan elektronik mağaza zincirine gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bunun için yapılacak anlaşmada son aşamaya gelindiğini söyledi. Bu anlaşmayla yeni Çin markalarının Türkiye pazarına girme imkanı bulacağını belirtti.

Kamu özel ortaklığı projeleride yatırımın hedefinde

Özdemir, "Ayrıca, Hong Kong China-Turkey Invetsment aracılığıyla Çin'deki en büyük müteahhitlik firmaları ile Türkiye, Azerbaycan ve Katar'da büyük kamu projelerine finansman desteği ile müteahhitlik yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, büyük kamu projelerini kamuya yük olmadan bitirme ve ülkelerin gelişimine katkı sunmak." diye konuştu.

Grup ilk yatırımını Kocaeli'de yaklaşık değeri 200 milyon lira olan ve rezidans ile otelden oluşan Time Tower projesine yapmıştı.