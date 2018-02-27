  • 27 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.668
  • BIST 119021.43
    ALTIN 162.234
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin, Ar-Ge için 579 milyar dolar harcadı

Çin, Ar-Ge için 579 milyar dolar harcadı

Çin'de geçen yıl (2017) yapılan Ar-Ge harcamalarının 2016 yılına göre, yüzde 14 artarak, 1,76 trilyon yuan (279 milyar dolar) olarak gerçekleştiği belirtildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çin, Ar-Ge için 579 milyar dolar harcadı

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Van Gang, 2017'de yapılan Ar-Ge harcamalarının 2016'ya göre yüzde 14 artarak 279 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Ülkesinin 2050’ye kadar büyük bir teknolojik güç olması ve inovasyon ülkeleri arasında yerini alması gerektiğini belirten Bakan Van Gang, ülkenin kirlilik üreten ve düşük değerdeki sanayi üretimlerine bağımlılığını azaltarak, çevre dostu ekonomik büyüme yöntemlerini teşvik ettiğini dile getirdi.

Yapay zeka, robotik çalışmalar, nükleer enerji, hızlı tren hatları ve elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapan Çin’in hızlı tren hatlarının 2020’de 30 bin kilometreye ulaşması ve 80’den fazla büyükşehiri birbirine bağlaması planlanıyor.

Uzay istasyonu, hacklenemeyen kuantum haberleşme teknolojisi alanlarına da ağırlık veren Çin'de, Sunway Taihulight ve Tienhı-3 gibi saniyede trilyonlarca işlem yapabilen dünyanın en hızlı süper bilgisiyarları bulunuyor. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER