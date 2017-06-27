Çilek üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerle kent genelinde 600 tona kadar yükselen çilek üretimi imece usulü hasat ediliyor.

Ramazan Bayramı'na rağmen çilek hasadı yapan üreticiler, fındık ve kividen sonra çilekten de ek kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde çilek üretimi yapan Gökhan Yurdakul, yaptığı açıklamada, 70 dönüm arazide çilek üretimi yaptığını söyledi.

Çileğin hassas ve nazik bir meyve olması nedeniyle zamanında hasadının gerçekleşmesi gerektiğini anlatan Yurdakul, hasat döneminin bayrama denk geldiğini ancak buna rağmen hasadı gerçekleştirmek durumunda olduklarını anlattı.

Çilek hasadının ev hanımları tarafından imece usulü yürütüldüğü bilgisini veren Yurdakul, "Elde edilen mahsul yüzümüzü güldürüyor. Bu sene havalarında çilek açısından güzel gitmesiyle bol hasatlı bir sezon geçiriyoruz." dedi.

Yurdakul, pazar sorunlarının olmadığını da kaydederek, topladıkları çilekleri günübirlik Ordu ve il dışındaki birçok manav ile marketlere gönderdiklerini ifade etti.

Mustafa Burak Kılıç ise 12 dönüm arazide çilek üretimi yaptığını dile getirerek, "İki yıl önce başladığım çilek üretiminden gayet memnunum. Son günlerde elde edilen hasat da gayet iyi. Çilek üretiminden son derece memnun ve mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kılıç, çileğin kilogramını 7-8 liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.