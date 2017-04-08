Çilek hem bereketiyle hem de lezzetiyle sevindirdi

Serik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Serik ilçesi, 15 bin 880 tonla geçen yıl kentin çilek üretiminin yaklaşık 3'te 1'ini karşıladı.

İlçenin Kadriye, Dikmen ve Çakallık mahallelerinde yoğunlaşan çilek üretimi, çoğunlukla evlerin bahçelerinde yapılıyor. İlçede adına festival düzenlenen çilek, birçok vatandaşın en önemli geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

Serik Hali'nde sebze-meyve komisyonculuğu yapan Mesut Koç, 40-50 ailenin şirketlerine bağlı olarak çilek ürettiğini söyledi.

Çilek üretiminden bu yıl hem fiyat hem rekolte bakımından memnun olduklarını belirten Koç, "Çilek fiyatları günün koşullarına göre değişir. Şu anda çileğin kilogramı 5,5 liradan alıcı buluyor. Bu iyi bir rakam. Üretim miktarı arttıkça fiyatlar biraz düşebilir. Çilek bugüne kadar 5,5 liranın altında hiç satılmadı. Eylül ayının ortasından itibaren ekim başlıyor, kasımın ortası gibi çilekler çıkıyor. Kasım ayından bu yana çilekten çok güzel para kazanıldı. Çiftçimiz de biz de bu yıl çilek konusunda çok memnunuz." diye konuştu.

Serik'te üretilen çilekleri pek çok kente gönderdiklerini anlatan Koç, ürünlerinin ihracatçı firmalar aracılığıyla Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ve Almanya'ya da satıldığını dile getirdi.

"Üretimi kolay, fiyatı yüksek"

Üretici Mehmet Ateş de 18 yıldır çilek üretimi yaptığını belirtti. Çilek üretiminin kolay, fiyatının yüksek olduğuna işaret eden Ateş, "Kravatlı, pantolonun ütülü olarak bile çilek işinde çalışabilirsin. Üretiminin kolay olmasının yanında fiyatının yüksek olması da bizi memnun ediyor." dedi.

Ateş, "Bizim burada çilek üretimi yapan 27 hane var, hepsi de memnun. 18 yıldır çilekten ekmek yiyoruz. Çilekten başka bir şey üretmeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

Üretici Hasan Duran da çilek üretimine 1990'lı yıllarda Gazipaşa ve Anamur'u örnek alarak başladıklarını, üretimin kısa sürede bölge geneline yaygınlaştığını ifade etti.

Duran, çilek fiyatının şu anki seviyesinden memnun olduklarını ancak bir ay kadar sonra rekoltenin artmasıyla fiyatın da arz-talep dengesine bağlı olarak düşmesinin beklendiğini söyledi.

"Ekmek paramızı çilek toplayarak çıkartıyoruz"

Ailesiyle birlikte çilek toplamak üzere 6 ay önce Şanlıurfa'dan Kadriye Mahallesi'ne gelen Cevher Boyacı da bu işin başka illerde yaptıkları çapa işine göre son derece kolay olduğunu söyledi. Boyacı, kentte kalarak çilek toplamayı sürdürmeyi istediklerini dile getirdi.

Hanse Boyacı ise "Ekmek paramızı çilek toplayarak çıkartıyoruz." diye konuştu.