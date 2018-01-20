Çiğ süt fiyatlarındaki artış üreticileri sevindirdi

Ulusal Süt Konseyi 1 lira 40 kuruş olan süt fiyatını 1 lira 53 kuruş olarak belirledi.

Balıkesir'in Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, üreticilerin fiyattan memnun olduğunu söyledi.

Kesintiler ile birlikte halihazırda üreticiler litre başına net 1 lira 29 kuruş alıyor, yeni belirlenen fiyatta ise bu oran 1 lira 42 kuruş olacak.

Birlik Başkanı Değer, hükümetin son yıllarda süt üreticisine yaptığı desteklerin çiftçileri memnun ettiğini, ürünlerin denetim altında fiyatlanmasının kendilerine umut verdiğini dile getirdi.

Bigadiç süt üretiminde ilk 10'da

Bigadiç süt üretiminde söz sahibi ilçeler arasında bulunuyor.

"Bigadiç'te günlük süt üretimi 270-300 ton civarında. Bu anlamda Türkiye'de süt üreten ilçeler arasında ilk 10 içindeyiz. İlçemizde 85 bin büyükbaş hayvandan süt üretimi gerçekleşiyor."

İlçede hayvancılıkla uğraşan Soner Afacan da fiyat artışını duyduklarında çok sevindiklerini söyledi.

"25 sağılı hayvanımız var günlük 600 litre süt üretiyoruz. Süte yapılan düzenlemeyle oluşan rakam bizi tatmin edecek bir fiyat. Üretimimiz artacak, üretici daha istekli olacak. Ayrıca soğutma bedeli olarak kesilen hizmet bedelinin de sabitlenmesi iyi oldu. Kimisi, 5 kuruş kesiyor kimisi 10 kuruş şu an 9 kuruşa sabitlendi."

Bursa'nın Karacabey Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hamit Bakırtaş ise fiyat artışının bölgede sevinçle karşılandığını aktardı.

Bakırtaş, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan fiyat tarifesinde ayrıca hizmet bedelinin 9 kuruşa sabitlenmesinin üretici ve sanayici arasındaki bir sorunu çözüme kavuşturduğunu vurguladı.

"1 Şubat, 30 Haziran dönemi için çiğ süt referans fiyatının litre başı 1 lira 44 kuruş, hizmet bedeli 9 kuruş olmak üzere toplamda 1 lira 53 kuruş olması kararlaştırıldı. Böylece en son 2017 Eylül'de litre başına 1 lira 30 kuruştan, 1 lira 40 kuruşa çıkarılan çiğ süt referans fiyatı 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş oldu."

Kaynak: AA