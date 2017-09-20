'Çiftçiye verilen destekle ithalatı önlemede katkı sağlandı'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, BloombergHT'nin düzenlediği Tarım Zirvesi 2017'de gıda ve tarım politikalarıyla ilgili açıklamalar yaptı

İki aylık bakanlığı süresince yaptığı çalışmalar ışığında Türkiye'nin tarım konusunda kendine yetecek seviyeye ulaşacağına inandığını söyleyen Fakıbaba, "Yeter ki biz toprağı suyla, çiftçiyi de bilgiyle buluşturalım. Bunu başarmamak için hiçbir engel yok." diye konuştu.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerini Türkiye'nin olmazsa olmazlarından diye niteleyen Fakıbaba, kendi gıdasını üretemeyen ülkelerin bağımsız ve özgür olamayacağını kaydetti.

Hükümetin gıda, tarım ve hayvancılık konularında son yıllarda gösterdiği kararlılığın "Kendi kendine yeten bir Türkiye'yi" inşa edeceğini aktaran Fakıbaba, gıdanın küresel yarışta stratejik bir konuma geldiğini söyledi.

"Çiftçilerimize son 15 yılda 105 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptık"

Fakıbaba, AK Parti hükümetleri olarak son 15 yılda tarım ve hayvancılığa destek sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılık alanında diyebilirsiniz ki; hala ithalatımız var, bu doğrudur ama bunu önlemek bizim yine elimizde olacaktır. Eğer bu destekler olmamış olsaydı acaba şu anda hangi konumda olabilirdik. Onu da bir zahmet düşünmemiz lazım.

2002 yılında 1 milyar 800 milyon lira olan tarım desteklerini 13 milyar liraya çıkarmışız. Çiftçilerimize son 15 yılda 105 milyar liranın üzerinde nakit hibe destek ödemesi yaptık. Bu çalışmalar meyvesini verdi ve son 15 yılda pek çok bitkisel ve hayvansal üründe cumhuriyet tarihinin üretim rekorları kırıldı.

Bitkisel üretimimiz 97 milyon tondan 117 milyon tona ulaştı. Bu artışlarla beraber tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde de artış sağladık. Tarımsal ihracatımız 4 milyar dolardan 16 milyar dolara ulaştı. 2016'da tarım sektörü 161 milyar lira hasılayla toplam gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) yüzde 6'lık önemli bir katkı sağladı. Bu katkıda payı olan tüm paydaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çiftçilerimiz böyle çalışıp üretirken, bizler de hükümet olarak onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."