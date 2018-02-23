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Buradasınız : » » Çiftçiye mazot desteği bugün başlıyor

Çiftçiye mazot desteği bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle buluşmasında verdiği müjde bugün hayata geçiyor. Mazot maliyetinin yarısını devlet ödeyecek.

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Çiftçiye mazot desteği bugün başlıyor

Türkiye genelinde 4 milyon çiftçi bulunuyor, bunların 2 buçuk milyonu kayıtlı. 

Çiftçiler üretim yapmak için dönüm başına ortalama 8 litre akaryakıt tüketiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye mazot müjdesini Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programında vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti:

"Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını ödeyeceğiz

Uygulamanın amacı çiftçinin en büyük çıktısı olan akaryakıt masrafını azaltmak.

Destekten yararlanmak isteyenlerin Çiftçi Kayıt Sisteminde olmaları gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: çiftçiye mazot desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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