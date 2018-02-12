  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.67
  • BIST 115170.03
    ALTIN 161.777
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çiftçiye 87,2 milyon avro hibe desteği

Çiftçiye 87,2 milyon avro hibe desteği

TKDK'nin 87 milyon 239 bin avro hibe vereceği "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki projeler için başvuru işlemleri başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çiftçiye 87,2 milyon avro hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 87 milyon 239 bin avro hibe verilecek "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altındaki 7 sektörü kapsayan projeler için başvuru ve kabul işlemleri başladı.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. proje başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

Çağrı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sunulacak projelere 87 milyon 239 bin avro hibe sağlanacak.

TKDK internet sitesindeki (www.tkdk.gov.tr) online sistem üzerinden başlayan proje başvuruları, 12 Mart saat 21.00'de sistemin kapanmasıyla sona erecek. Başvurunun çıktısı ve istenen diğer belgelerin 15 Mart Perşembe saat 18.00'e kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

Hibe kapsamındaki iller

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

Açıklamada, 164 milyon 706 bin avro destek bütçesinin ayrıldığı süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik proje başvurularının da 1 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: hibe desteği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER