Çiftçinin yeni umudu 'kinoa'

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Temizel, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın, Türkiye'de 79 ilde, 20 bin dekar alanda yetiştirildiğini ve Trakya bölgesi için de ayçiçeği ve buğdaya alternatif bir ürün olduğunu söyledi.

Temizel, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2010 yılından beri kinoa yetiştiriciliği yapıldığını, yılda 20 bin dekar alanda 11 bin ton ürün elde edildiğini belirtti.

"Ağustos sonu eylül başında hasat yapılacak"

Kinoada Türkiye genelinde en yüksek rekoltenin Trakya'dan alındığını belirten Temizel, şöyle konuştu:

"Kinoa son yıllarda Trakya'da yaygın şekilde yetiştirilmeye başlandı. Dönümde verimler 310-360 kilo arasında değişiyor. Gittikçe yaygınlaştığı için kinoa Trakya'da ayçiçeği ve buğday gibi alternatif bir ürün olacaktır. Buğday, ayçiçeği ve mısır eken çiftçilerimizle yılda ortalama 148 bin kez telefon görüşmesi yapıyoruz. Çiftçilerimiz kinoa ekmek için bizden bilgi alıyor. Örneğin kivinin tarladan çıkışı 2 lira, çeltikte ise bu 1 lira 10 kuruş, buğday 0,92 kuruşken kinoa ise kilogramı en az 5 lira en yüksek 8 lira. İlk hasat edilen kinoa 8 liradan, ağustos ayı hasadı yapılan kinoa ise 5 liradan satılıyor."

Temizel, 2013 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Kinoa Yılı" ilan edilmesiyle kinoanın Türkiye genelinde yaygınlaştığını dile getirdi.

Kinoanın kilogram fiyatının diğer tarım ürünlerine oranla fazla olduğunu vurgulayan Temizel, Trakya'da, ağustos ayının sonu ile eylül ayının ilk haftasında hasat yapılacağını kaydetti.