Çiftçilere kuraklık desteği müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep'te Altunkaya Çiftliği'ni ziyareti sırasında gazetecilerin, tarımsal kuraklık olabileceği yönündeki endişelere ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

Fakıbaba, "Allah'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz." diyerek bu konuda sıkıntı yaşanmaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle GAP ve DAP'ın acil şekilde bitirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Tarım Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, 'bu sorunla nasıl baş edebiliriz' bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak, bu konuda endişeye mahal yok."

Örnek Köy Projesi'nin detayları

Fakıbaba, Örnek Köy Projesi'nin kırsal nüfusu ve tarımsal üretimde verimliliği artıracağını söyledi.

Örnek Köy Projesi'nin amacının kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını daha iyi bir noktaya çıkarmak olduğunu ifade eden Fakıbaba, "Yozgat'ta böyle bir köyümüz var. Bu köyde normalde 450 vatandaşımız yaşarken bu projeyle 110 kişi tekrar şehirden köye gelmiş." diye konuştu.

Fakıbaba, projeyle köylerdeki işletmelerin birleşerek yeni bir yapı oluşturacağını ve çiftçilerin birçok girdi maliyetinin azalacağını bildirdi.

Proje kapsamında çiftçilerin tarım konusunda eğitimli insanlarla faaliyette bulunabileceğini belirten Fakıbaba, "Bu sayede daha verimli ürünler üretilecek ve arsanın değeri de artacak. Yozgat'ta basınçlı sulamaya geçmişler, enerji kullanımında azalma var. Traktör sayısı bile 14'e inmiş. Mazottan yüzde 40 tasarruf sağlanmış." dedi.

Köylerde istihdam artacak

Fakıbaba, proje sayesinde istihdamın da artacağına işaret ederek, Yozgat'taki köyde başka yerlerden gelen 450 kişinin de istihdam edildiğini anlattı.

Proje kapsamında gönüllü köylerin dönüştürüleceğini dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:

"250 köyü kendimiz yapacağız. Proje kapsamında her ilde 3 köy olacak. Diğer vatandaşlar gelip gördüğünde 'Biz de istiyoruz.' diyecekler. Örnek Köy Projesi ile amacımız tarımı ve hayvancılığı kalkındırmak. Özellikle kırsalda yaşayan insanımızın hayat seviyesini yükseltmek istiyoruz. Yaptığımız bütün işler önce insan için. 250 örnek köyün bitiş tarihini 30 Haziran 2019 olarak veriyoruz."

Fakıbaba, projenin parçalı ve hisseli arazilerin toplulaştırılmasında da kolaylık sağlayacağına işaret ederek, bu köylere destek ve teşviklerde bazı ayrıcalıkların tanınacağını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber/AA