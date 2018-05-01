  • 01 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.089
    EURO 4.916
  • BIST 104282.78
    ALTIN 171.907
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çiftçilere buğday hastalığı uyarısı

Çiftçilere buğday hastalığı uyarısı

Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip Kurt, buğdayda önemli verim kayıplarına yol açan Septorya hastalığına karşı üreticilere ilaçlama yapmaları uyarısında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çiftçilere buğday hastalığı uyarısı

Kurt, yaptığı açıklamada, Septorya hastalığının önlem alınmaması halinde buğday üretiminde önemli verim kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Havaların ısınmasıyla buğday hastalık ve zararlılarının arttığına işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Buğdayda önemli verim kayıplarına neden olan Septorya hastalığı bölgede görülmeye başladı. Üreticilerimiz, dayanıklı çeşit ekilmeli ve ekim nöbeti uygulanmalıdır. Bitkinin ihtiyacından fazla azotlu gübre kullanmaktan kaçınılmalı ve sık ekim yapılmamalıdır. Bu belirtilere tarlalarında rastlayan çiftçilerimiz İlçe Müdürlüğümüze başvurarak detaylı bilgi alabilir ve kimyasal mücadele hakkında bilgi edinebilirler."

Kaynak: AA

Etiketler: septorya, ilaç, hastalık, çiftçi, buğday
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER