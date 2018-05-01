Çiftçilere buğday hastalığı uyarısı

Kurt, yaptığı açıklamada, Septorya hastalığının önlem alınmaması halinde buğday üretiminde önemli verim kayıplarına neden olduğunu belirtti.

Havaların ısınmasıyla buğday hastalık ve zararlılarının arttığına işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Buğdayda önemli verim kayıplarına neden olan Septorya hastalığı bölgede görülmeye başladı. Üreticilerimiz, dayanıklı çeşit ekilmeli ve ekim nöbeti uygulanmalıdır. Bitkinin ihtiyacından fazla azotlu gübre kullanmaktan kaçınılmalı ve sık ekim yapılmamalıdır. Bu belirtilere tarlalarında rastlayan çiftçilerimiz İlçe Müdürlüğümüze başvurarak detaylı bilgi alabilir ve kimyasal mücadele hakkında bilgi edinebilirler."

Kaynak: AA