Çiftçiler sıcak hava nedeniyle akşam mesai yapıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, gündüz hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulması nedeniyle arpa ve fig hasadına gün batımından sonra başlıyor.

Akşam serinliğini fırsat bilerek tarlalara giden çiftçiler, traktör, biçerdöver ve at tırmıklarıyla hasat yapıyor.

İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Osman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde aşırı sıcaklardan dolayı gündüz saatlerinde çalışamadıklarını söyledi.

Yıldırım, "Yıllardır böyle sıcak olmadı. Gündüzleri 35 dereceye varan sıcaklıkta çalışmak çok zor oluyor. Biz de gün batımından sonra akşam serinde çalışmalarımıza başlıyoruz. Şimdi arpa tarlalarında çalışıyoruz. Buğdaylar henüz yetişmedi, inşallah buğday biçim zamanında hava serinler." dedi.

Çiftçilerden Doğukan Yıldırım da gündüzleri bunaltıcı sıcaklar nedeniyle tarlalardaki otların toplanmasında kullanılan atların da zorlandığını belirterek, "Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktığında bunalıyoruz, çalışamıyoruz. Bu sene Sarıkamış gibi soğuk yerde anormal bir sıcak var. Bu şekilde geceleri çalışarak işlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu.