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Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süresinde son haftaya girildi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimizin desteklerden yararlanması mümkün değildir, bundan dolayı başvuru ihmal edilmemelidir." dedi.

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Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süresinde son haftaya girildi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinde son haftaya girildiğini belirterek, "ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimizin desteklerden yararlanması mümkün değildir. Bundan dolayı ÇKS başvurusu ihmal edilmemelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 30 Haziran'da sona eren ÇKS başvuru süresinin, TZOB'un da girişimleri sonucu 31 Aralık'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

ÇKS kaydının, desteklerden yararlanmak için bir ön şart olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimizin desteklerden yararlanması mümkün değildir. Bundan dolayı ÇKS başvurusu ihmal edilmemelidir. Çiftçilerimizin, 2017 desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden, odalarımızdan alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.”

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ÇKS, çiftçi kayıt sistemi
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