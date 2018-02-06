Çiçekçiler, 14 Şubat'tan umutlu

Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, 14 Şubat dolayısıyla çiçek satışında ciddi artış yaşanacağını, her yıl olduğu gibi gülün en çok tercih edilen çiçek olacağını belirterek, "Türkiye genelinde 2 milyona yakın gül satışının gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Başaran, her yıl olduğu gibi bu 14 Şubat'ta da gülün en çok tercih edilen çiçek olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kırmızı gül aşkı simgelemesi açısından en çok satılan ürün olurken, pembe, beyaz ve mor güllerin tonları da tercihler arasında ön plana çıkıyor. Gönderim yapılan ürünlerde fiyatlar yakınlık ve uzaklığa göre 90 liradan başlarken, mağazalardan perakende çiçek satışlarında fiyatlar 60 liradan başlamaktadır. Sevgililer Günü çiçekleri, özelliklerine göre 150 liraya kadar değişebilir. Gül fiyatları her sene olduğu gibi tüketim fazla olacağı için arz ve talep oranına göre denge fiyatını bulacaktır. Şu an için ithal ve yerli güllerde fiyatlar 10 ila 20 lira arasında değişmektedir."

14 Şubat'ta herkesin çiçek gönderme telaşı olacağını, vatandaşların, kalite, zamanında teslimat ve birebir muhatap bulabilmeleri için semtindeki çiçekçiyi tercih etmesini tavsiye eden Başaran, "Unutulmasın ki hazırlayabileceğinden fazla sipariş alan firmalar, bu tarz özel ve anlamlı günlerde mağduriyet oluşturmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA