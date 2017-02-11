Çiçek satışları 20'ye katlanacak

Sevgililer Günü öncesi hummalı bir hazırlık içerisine giren çiçekçiler, tezgahlarını en güzel hediyelerle süslemeye başladı. Sevgililer Gününde normalin 50-60 katı iş yapan çiçekçilerin bu yıl beklentisi işlerin 20'ye katlanması yönünde.

İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Sunay Çalışır, her Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, bu özel gün için en nadide ürünlerle tezgahlarını süslediklerini söyledi.

Çalışır, Sevgililer Gününde en çok gül satıldığını, bunu orkide, kır çiçeği ve lalenin takip ettiğini kaydetti.

Yurt dışından getirdikleri ithal ürünlerin kura bağlı olarak maliyetinin arttığını aktaran Çalışır, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak biz 3-4 sene öncesi ile aynı fiyata satacağız. Bu gün için özel getirttiğimiz güllerin tanesi 7,5 lira ila 20 lira arasında değişiyor. Kır çiçeği buketlerimiz ortalama 50-60 lira arasında değişiyor. Bu rakamın alt ve üst sınırı yok. İsteğe bağlı olarak değişir. Lalelerin dalı 7,5-10 lira civarında olacak. Şu an mevsimi başlayan güzel bir çiçek tür olan frezyanın demeti 20-25 lira olacak. Geçmiş yıllara göre fiyat artmayacak ama ülkemizin durumu malum. ekonomik ve sosyolojik olumsuzluklarda ilk olarak çiçek etkileniyor. İnsanlar tasarrufa geçtiğinde ilk önce çiçekten kısıyor."

"101 gül, kucak dolusu papatya gibi farklı konseptler"

Kadınların farklı konseptlerden mutlu olduğunu dile getiren Çalışır, "101 gül gibi, kucak dolusu papatya gibi, 70 tane lale gibi özel konseptlerimiz var. Avrupa'da çok ülke gezdim. Yarışmaları takip ettim. Şuna emin olun yurt dışındaki çiçek ustaları Türk çiçek ustalarının eline su dökemez." diye konuştu.

"Normalin 50-60 katı çiçek satılıyor"

Çalışır, yıl içinde en çok iş yaptıkları dönemlerin başında gelen Sevgililer Gününde yoğun mesai yaptıklarını ancak eskisi kadar iş olmadığını belirterek, normalde çiçek borsasına günde ortalama 500-700 sepet çiçek geldiğini, bu rakamın Sevgililer Gününde ikiye katlandığını söyledi.

Bu yoğunluğun önceki günlerden başladığını dile getiren Çalışır, "Son dönemde İstanbul'daki çiçekçiler günde ortalama 5-6 kalem iş yapar. Daha fazlasını yapan var. Sevgililer Gününde yaptığımız iş sayısı, sattığımız çiçek 50-60 kat artıyor. Ancak hediye seçenekleri çoğaldı. Takı, aksesuar, giysi gibi farklı hediye alanlar var. Bir de ekonomik olarak olumsuzluk var. Bu yüzden beklentim normalin 20 kat fazlası iş yapmamız." ifadelerini kullandı.