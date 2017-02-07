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Çeyrek altın ne kadar? (7 Şubat 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

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Çeyrek altın ne kadar? (7 Şubat 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:  

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,2 145,4 146,6 146,8
Cumhuriyet Ata Lira 957 973 966 982
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,5 136,5 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 935 954 944 963
Yarım Ziynet 467 477 472 482
Çeyrek Ziynet 234 239 236 241
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın
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