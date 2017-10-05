  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,3 146,5 146,6 146,8
Cumhuriyet Ata Lira 964 980 966 982
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133 137 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 942 961 944 963
Yarım Ziynet 471 481 472 482
Çeyrek Ziynet 235 240 236 241
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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