  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.555
    EURO 4.196
  • BIST 102780.7
    ALTIN 147.197
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,1 147,3 147 147,2
Cumhuriyet Ata Lira 969 986 969 985
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 134 138
Lira(Tam) Ziynet 947 966 947 966
Yarım Ziynet 474 484 473 483
Çeyrek Ziynet 237 242 237 242
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER