  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 979,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,5 146,7 146,2 146,4
Cumhuriyet Ata Lira 965 983 963 979
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,5 137,5 133,5 137,5
Lira(Tam) Ziynet 944 963 941 960
Yarım Ziynet 472 482 470 480
Çeyrek Ziynet 236 241 235 240
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