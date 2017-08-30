  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 973,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 973,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,2 146,4 145,3 145,5
Cumhuriyet Ata Lira 963 981 957 973
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133 137 132,5 136,5
Lira(Tam) Ziynet 941 960 936 954
Yarım Ziynet 470 480 468 478
Çeyrek Ziynet 235 240 234 239
Etiketler: çeyrek altın, altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını
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