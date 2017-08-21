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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,29 azalışla 145,30 liradan tamamladı.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 238,00 lira, Cumhuriyet altını 972,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,29 düşüşle 145,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147 147,2 145,1 145,3
Cumhuriyet Ata Lira 969 985 956 972
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134 138 132,3 136,3
Lira(Tam) Ziynet 946 965 934 953
Yarım Ziynet 473 483 466 476
Çeyrek Ziynet 236 241 233 238
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