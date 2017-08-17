  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 976,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 976,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,2 144,4 145,6 145,8
Cumhuriyet Ata Lira 950 966 960 976
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,5 135,5 132,5 136,5
Lira(Tam) Ziynet 928 947 937 957
Yarım Ziynet 464 474 469 479
Çeyrek Ziynet 232 237 234 239
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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