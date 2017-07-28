  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 960,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 960,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
Alış Satış Alış Satış  
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143 143,2 143,3 143,5
Cumhuriyet Ata Lira 942 958 944 960
22 Ayar Bilezik(Gr.) 130,6 134,6 131 135
Lira(Tam) Ziynet 921 940 923 942
Yarım Ziynet 460 470 461 471
Çeyrek Ziynet 230 235 231 236
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