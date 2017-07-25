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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 961,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 961,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,8 144 143,5 143,7
Cumhuriyet Ata Lira 948 964 945 961
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131 135 131 135
Lira(Tam) Ziynet 926 945 924 943
Yarım Ziynet 463 473 462 472
Çeyrek Ziynet 231 236 231 236
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