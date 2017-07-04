Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Dün gün içinde 139,3 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 139,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün uluslararası piyasa ons fiyatındaki yükselişten bulduğu destekle dünkü kayıplarını bir kısmını telafi etti ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 140 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 938 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,7'lik düşüşn ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kazanarak 1.225,4 dolardan alıcı buluyor.