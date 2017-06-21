  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 952,00 lira oldu.

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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 952,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,2 141,4 142 142,2
Cumhuriyet Ata Lira 930 946 936 952
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129 133 129,5 133,5
Lira(Tam) Ziynet 910 928 914 933
Yarım Ziynet 454 464 457 467
Çeyrek Ziynet 227 232 228 233
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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