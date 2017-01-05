Çeyreğin tahtı 2016'da sallandı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı geçen yıl, çeyrek altın üretimi 2015'e göre yaklaşık 16,6'lık düşüşle 4 milyon 552 bin 430 adede geriledi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2015 yılında 5 milyon 457 bin 60 adet olan ziynetlik çeyrek altın üretimi geçen yıl yaklaşık yüzde 16,6 düştü.

Darphane, geçen yıl 4 milyon 552 bin 430 adet çeyrek altının basımını gerçekleştirdi.

Çeyrek altının üretiminde geçen yıl yaşanan düşüşte, altın fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra Ramazan ayının düğün mevsimine denk gelmesi ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle azalan talebin etkili olduğu belirtiliyor.

"Bu sonuçlar, altının yatırımcı gözündeki güvenli liman algısını değiştirmedi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, 2016'nın tüm sektörler için zor bir yıl olduğunu belirterek, "Ülkemizde ve dünyada art arda yaşanan olumsuz gelişmeler tüketimi de olumsuz etkiledi. Darphane'nin verileri de bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bunlara, döviz fiyatlarındaki dalgalanma da eklenince ons bazında değeri dolarla belirlenen altın da bundan nasibini aldı." ifadelerini kullandı.

İşler, altının yıl bazında genel anlamda yatırımcısına kazandırsa da yüksek dolar kurunun iç piyasada TL bazında rekor kırmasının, Cumhuriyet altını ve sarrafiye ürünlere olan talebi azalttığını söyledi. Bu sonuçların, altının yatırımcı gözündeki güvenli liman algısını değiştirmediğini, değiştirmeyeceğini belirten İşler, şunları kaydetti:

"2017'de altının ons fiyatının yükseleceğine ve altın yılı olacağına inanıyorum. Çünkü bugün bakıldığında dolar, kısa bir süre içerisinde hem TL bazında hem de diğer para birimleri bazında en yüksek rakama ulaşmış durumda. Burada dolarla ilgili beklentilerin fazlasıyla satın alındığını görüyoruz. 20 Ocak'ta Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından işlerin tersine döneceğini ve doların düşeceğine inanıyorum. Bu durum da altına yarayacak ve ons bazında değerlenmesini sağlayacaktır."

"Vatandaş, 2016'da altın almak yerine altın satmayı tercih etti"

AA Finans Analisti İslam Memiş de çeyrek altın üretimindeki düşüşün altının gram fiyatındaki yükselişten kaynaklandığını ifade ederek, "Altının gram fiyatı, 2016'ya 100 lira seviyesinden başlamış, yaz aylarında 138 lira seviyesine kadar yükselmişti. Çeyrek altın da yüzde 30'dan fazla artış kaydetti. Bu yükselişler vatandaşların yastık altı birikimlerinin meydana çıkmasına neden oldu. Vatandaş 2016'da altın almak yerine, altın satmayı tercih etti." şeklinde konuştu.

Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dövizin bozdurulup altın ya da TL'ye çevrilmesi" yönündeki çağrısının ardından kuyumcu esnafının kasım ve özellikle aralık ayında yoğunluk yaşadığını ifade ederek, "Darphane'nin üretiminde ciddi bir artış olduğunu gördük. Bu çağrıdan önce Darphane 1 tonluk has altını çeyrek altına çeviriyorsa, çağrıdan sonra bu miktar 4 tona çıktı." dedi.

Bu yılın ikinci çeyreğine kadar altın fiyatlarında düşüş beklediklerini kaydeden Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşün vatandaşların çeyrek altına olan talebini artıracağını, bu yıl Darphane'nin üretiminin tekrar artabileceğini söyledi.

Memiş, "Geçen yıl çeyrek altın lüks olurken, çeyreğin tahtına gram altının oturduğunu söyleyebiliriz. 2017 yılının gözde takısı yine kulplu 1 gram olacak diye tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.