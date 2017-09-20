Çeyizlerini 'acıdan' çıkarıyorlar

UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen Gaziantep'in yemeklerine lezzet katan, uzun uğraşlar sonucu üretilen biber salçası, evlilik hazırlığı yapan genç kızların gelir kapısı haline geldi.

Yaz ayının sonlarına doğru tarlalardan toplanan acı biberleri, kentteki açık alanlarda çöp ve çekirdeklerinden temizleyen, yıkayıp doğrayan genç kızların uğraşı, günlerce devam ediyor.

Makinelerde çekilen biberler, salça haline dönüştürüldükten sonra 3-4 gün güneşte bekletilerek, tadı ve rengiyle yöreye özgü salça halini alıyor.

Genç kızlar, sofralarının vazgeçilmezi biber salçasını kışa yetiştirmeye çalışırken çeyizleri için de para kazanıyor.

Berivan Gezer yaptığı açıklamada, kendi harçlığını kazanıp, çeyiz yapmak için salça üretiminde çalıştığını söyledi. İki ay boyunca salça yaptıklarını anlatan Gezer, şunları kaydetti:

"Ailemden para isteyeceğime harçlığımı çıkarıyorum. Kendi çeyizimi hazırlamaya çalışıyorum. Severek geliyorum. Sabah 7’den akşam 7’ye kadar çalışıyoruz. Biber ayıklıyoruz, yıkıyoruz, dama seriyoruz. Burada benim gibi kızlar var. Arkadaş ortamını çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

"Çeyizime katkı olsun diye geliyorum"

Rukiye Arslan da çeyizini hazırlamak için salça üretim işinde çalıştığını ifade etti.

Biberin artık eskisi gibi ellerini yakmadığını ifade eden Arslan, "Evde olduğum zamanlarda dantel, eşarp işliyorum, temizlik yapıyorum. Buraya da çeyizime katkı olsun diye geliyorum." diye konuştu.