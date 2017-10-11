'Çeyiz ve Konut' için 110 milyon lira para birikti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca maddi zorluklar nedeniyle yuva kuramayan çiftler için başlatılan "Çeyiz Hesabı" ile ilk kez ev sahibi olacaklar için hayata geçirilen "Konut Hesabı" uygulamalarında biriken para milyonlarca liraya ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, bakanlık öncülüğünde yürütülen Konut ve Çeyiz hesaplarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

Bakanlığın en güncel istatistikleri ağustos sonu verilerine göre, ilk başvuruları 18 Nisan 2016'da alınmaya başlanan Çeyiz Hesabı uygulamasında, aktif hesap sahibi sayısı 25 bin 177 oldu. 15 bankadaki hesaplarda biriken toplam miktar ise 41 milyon 742 bin 321 liraya ulaştı.

Başvuruları 16 Ağustos 2016'da alınmaya başlanan Konut Hesabı uygulamasında ise ağustos sonu itibarıyla 10 bin 668 kişinin 14 bankada aktif hesap sahibi olduğu belirlendi. Bu hesaplarda toplam 68 milyon 317 bin lira birikti.

Böylelikle her iki hesapta biriken toplam miktar 110 milyon 59 bin 321 lira olarak gerçekleşti.

"Çeyiz" ve "Konut" hesapları nedir?

"Konut Hesabı" uygulamasıyla kendisine ait evi bulunmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olunması amaçlanıyor. Hesap açarak en az 3 yıl düzenli ödeme yapan vatandaşlara, konut edinim tarihindeki birikiminin yüzde 20'sine kadar devlet katkısı ödeniyor. Devlet katkısı 15 bin lirayı geçemiyor.

"Çeyiz Hesabı" uygulamasından ise Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olan, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacak kişiler yararlanabiliyor. 3 yıl düzenli ödeme şartı bulunan uygulamada, hesaba aylık en az 100, en fazla bin lira yatırılabiliyor.

Gençler ödemelerini aylık ve üçer aylık periyotlarda yapabiliyor. Ödemesini 3-4 yılda düzenli yapanlara 4 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde, hesaptaki birikimlerinin yüzde 15'i kadar katkı sağlanıyor. 5 yıl veya daha uzun süre ödeme yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak koşuluyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor.