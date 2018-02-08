Cepteki bozukluklarla yaklaşık 9 milyon çeyrek altın alınabiliyor

Darphane geçtiğimiz yıl 730 milyon 970 bin 809 adet madeni para tedavüle soktu.

Cebimize geçen yıl giren 255,3 milyon liralık bozuk parayla piyasadaki toplam bozuk para miktarı 2 milyar 342 milyon liraya ulaştı.

Piyasaya en çok sürülen madeni para

Geçen yıl en fazla 5 kuruşluk madeni para piyasaya sürüldü. Yıl boyunca Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 kuruşların sayısı 180 milyon 150 bin adedi buldu.

Söz konusu dönemde 171 milyon 618 bin 309 adet 10 kuruş, 167 milyon 216 bin 900 adet 1 lira, 114 milyon 35 bin adet 25 kuruş, 66 milyon 240 bin adet 50 kuruş, 31 milyon 710 bin 600 adet de 1 kuruş Darphane tarafından piyasaya verildi.

Yaklaşık 7 milyar adet madeni para cepte

2009 yılından başlayarak 2017 sonuna kadar cepte taşınan madeni para sayısı 6 milyar 738 milyon 530 bin 71 adede ulaştı.

Değer bazında geçen yıl 167 milyon 216 bin 900 liralık 1 lira, 33 milyon 120 bin liralık 50 kuruş, 28 milyon 508 bin 750 liralık 25 kuruş, 17 milyon 161 bin 830 liralık 10 kuruş, 9 milyon 7 bin 500 liralık 5 kuruş, 317 bin 106 liralık 1 kuruş kullanıma sunuldu.

Kaynak: AA