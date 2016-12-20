Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.514
    Euro: 3.673
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.489

Kapat
Buradasınız : » » 'Cep'te iki aboneden biri faturalı

'Cep'te iki aboneden biri faturalı

Son bir yılda faturalı hattı tercih eden mobil abonelerin oranı yüzde 47'den yüzde 50,8'e yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cepte iki aboneden biri faturalı

Cep telefonu kullanıcıları arasında faturalı hattı tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Son bir yılda faturalı hattı tercih eden mobil abonelerin oranı yüzde 47'den yüzde 50,8'e yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı 22 milyon 836 bin 36 oldu, faturalı mobil genişbant abone sayısı ise 26 milyon 142 bin 30 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki mobil abonelerin yaklaşık yüzde 49,2'sini ön ödemeli hatları tercih edenler oluşturuyor. Avrupa ülkelerinde ise ön ödemeli abone oranı ortalama yüzde 36 seviyelerinde bulunuyor. Buna karşılık, faturalı hattı seçen abonelerin oranının giderek arttığı dikkati çekiyor. Son bir yılda faturalı hat abonelerinin oranı yüzde 47'den yüzde 50,8'e çıktı.

Faturalı hat abonelerinin dağılımında en yüksek payı 3G'de yüzde 54,2 ile Türk Telekom aldı. Bunu, yüzde 53 ile Turkcell, yüzde 46,8 ile Vodafone izledi. 4,5G'de ise faturalı abonelerin oranı Turkcell'de yüzde 52,9, Vodafone'da yüzde 48,7, Türk Telekom'da ise yüzde 47,7 oldu.

Buna karşılık, oransal olarak en fazla faturalı aboneye sahip GSM şirketi Turkcell. Turkcell abonelerinin yüzde 52'si, Türk Telekom abonelerinin yüzde 51,7'si, Vodafone abonelerinin ise yüzde 48,4'ü faturalı hat kullanıyor.

Öte yandan, mobil aboneliklerin yüzde 89,3'ünü bireysel, yüzde 10,7'sini ise kurumsal abonelikler oluşturdu.

Etiketler: faturalı hat, kontürlü hat, cep telefonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER