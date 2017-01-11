Çelik tel ithalatına tarife kontenjanı açıldı

Bakanlar Kurulunun, Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, çelik telleri, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen çelik tel ithalatında 6 bin ton tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri alınacak.

Karar, 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacak. AA