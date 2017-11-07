Çelik sektöründe ihracat 10 milyar dolara yaklaştı

Çelik sektörünün 2017'nin ocak-ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,7 artarak değer bazında 9,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde sektörün miktar bazında ihracatı da yüzde 7,6'lık yükselişle 14,6 milyon tona ulaştı.

Çelik sektörünün direkt ihracatına diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde, Türkiye'nin 10 aylık toplam çelik ihracatı değer bazında 11 milyar dolar, miktarsal olarak ise 15,3 milyon ton oldu.

Bu dönemde çelik sektörünün miktar bazında en fazla ihracat yaptığı bölgelere bakıldığında Avrupa Birliği'nin liderliğini koruduğu görüldü. Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 54 artışla 4,5 milyon tona ulaşırken, bunu 3,3 milyon tonla Orta Doğu, 2 milyon tonla Kuzey Amerika ve 1,2 milyon tonla Kuzey Afrika izledi.

Yılın 10 aylık döneminde Şili, Panama ve Kolombiya gibi ülkelerin başı çektiği Orta ve Güney Amerika bölgesine ihracat yüzde 34 artarak 1 milyon tonun üzerine çıktı. Uzak Doğu ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise geçen yıla kıyasla yüzde 559 yükselişle 1 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde, miktar bazında en fazla ihraç edilen ürünler sıralamasında inşaat çeliği 4,6 milyon tonla başı çekti. İnşaat çeliği ihracatını 2 milyon tonla yassı sıcak izlerken, 1,6 milyon tonla dikişli boru, 1,2 milyon tonla profil ve 1,1 milyon tonla filmaşin diğer öne çıkan ürünler oldu.

Verilere göre, ekim ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 13,6 artışla 1,5 milyon ton, değer bazında ise yüzde 36,4 yükselişle 1 milyar dolar oldu.

"İhracatta yakaladığımız artış ivmesini devam ettirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, ihracatta yakaladıkları artış ivmesini 10 aylık dönemde de devam ettirdiklerini belirterek, bu dönemde inşaat çeliği ihracatında yaklaşık 1,2 milyon tonluk düşüş yaşandığını bildirdi.

Buna karşın geleneksel birçok çelik ürünü ihracatında ise artış gerçekleştiğine işaret eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Çelik sektörü olarak bir yandan ekonomimizin ve sanayimizin büyümesine sağladığımız katkıyı artırıyor diğer yandan ülkemizi başarıyla yurt dışı pazarlarda temsil ediyoruz. Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı yaşadığımız ülkeler sırasıyla Singapur, İtalya, İspanya, Kanada ve Hong Kong oldu. İtalya ve İspanya'ya yassı sıcak, Singapur, Hong Kong ve Kanada'ya ise en fazla inşaat çeliği ihraç ettik. Bu dönemde en büyük düşüşleri ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD, Irak ve Umman'da yaşadık. Geleneksel pazarlarımız olan Orta Doğu ülkelerinin yavaş yavaş kendi sanayilerini kurmaları ve yerel üretimi desteklemek için çelik ithalatını zorlaştırmalarına ek olarak Irak'ta yaşanan son gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansıdığını görüyoruz."