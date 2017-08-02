Çekirdeksiz üzüm hasadı üreticiyi sevindirdi

Buldan ilçesine bağlı Doğanköy, Bölmekaya, Oğuz ve Yenice mahallelerinde yılın ilk sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadına başlandı.

Sabah erken saatlerden itibaren çevre illerden gelen kadın işçilerin bağlardan makaslarla kestiği üzümler, toplama sepetlerine doldurularak oluşturulan merkezlere götürülüyor. Daha sonra paketlenen üzümler, tüketicilere ulaştırılmak üzere tüccarlara pazarlanıyor.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük gelir kaynağı olan Sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadının başladığını belirtti.

Yılın ilk çekirdeksiz üzüm hasadının bölgelerinde yapıldığını ifade eden Al, 41 bin dekar arazide üzüm yetiştirildiğini, yaklaşık 37 bin dekarda Sultaniye, geri kalan kısımda da Süperyol ve diğer çeşit üzümlerin yetiştirildiğini ifade etti.

Şu andaki fiyatların önceki yıllara göre çok kötü olmadığını dile getiren Al, şöyle konuştu:

"Bu yıl rekoltemiz istediğimiz ölçüde değil ancak önceki yıllara göre ürün kalitemiz çok güzel. Üreticinin yüzünün güleceğini düşünüyorum. Bu çerçevede vatandaşlarımızın da bu zor emeklerle yetişmiş olan ürünü ağız tadıyla yemelerini bekliyorum.

Şu anda ürünümüz 1 lira 40 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında gidiyor ama gönül ister ki çiftçinin ciddi emek verdiği bu ürün bir yılın karşılığı olarak daha iyi rakamlara gitsin."

Üretimin yarısından fazlası ihraç ediliyor

Bölgede daha önce 100 bin ton olan rekoltenin bu yıl 80 bin ton civarında olduğunu, bunun da 50-60 bin tonunun ihraç edildiğini kaydeden Al, şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz başta Rusya olmak üzere Almanya, İtalya, İngiltere ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. Sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum.

Rusya bizim için iyi bir pazar, güçlü bir pazar ama dünya sadece bir devletten ibaret değil. Ben devlet yetkililerimizden özellikle yurt dışına gittiklerinde yanlarında tarım ürünü ihracatı yapan firmalara daha çok yer vermelerini istiyorum. Tarım ürünlerinin daha fazla tanıtılmasını istiyorum. Sadece bir ülkeye, iki ülkeye endeksli olmamamız lazım. Dünya büyük, biz bu büyüklükten yararlanmak, kaliteli ürünlerimizin dünya ile tanışmasını istiyoruz."

Bir süre önce Rusya'ya giden üzümlerin geri döndüğüne yönelik iddiaların ortaya atıldığını, üreticinin moralini bozacak spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Al, "Bunlar aslı astarı olmayan haberler. Kim göndermiş de geri gelmiş?" dedi.

Al, üzümlerde hormon kullanılmadığına dikkati çekerek, "Üzümlerde kullanılan madde, bitki düzenleyici maddesidir. İnsan sağlığına herhangi bir zararı yoktur." ifadelerini kullandı.

Üretici Doğanköy Muhtarı Ahmet Boynukar, hormon kullanılmayan, kalıntı olmayan üzümlerinin kalitesinin çok iyi olduğunu, üzümlerinin gönül rahatlığıyla yenilebileceğini söyledi.

Üretici Ramazan Oğuz da "Bu yıl beklentimiz genel anlamda iyi. Rusya pazarı açık ama tek pazara dayalı kalınmamasını istiyoruz." dedi.

Tüccar Mehmet Genceli ise ilk mahsulü kesmeye başladıklarını, üzümleri iç piyasaya vereceklerini kaydetti.