Çekirdeksiz mandalina için çalışmalar sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde, tüketici talebi doğrultusunda, çekirdeksiz ve kabuğu çabuk soyulan mandalina üretme çalışmaları yapılıyor.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Turunçgil Bölüm Başkanı Güçer Kafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüttükleri proje kapsamında pek çok mandalina çeşidinin mutasyon ve melezleme ıslahı yoluyla iyileştirilerek geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kafa, tüketicilerin çekirdeksiz ve kabuğu kolay soyulan mandalina istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Enstitü olarak ortanik (mandalina ve portakal melezi) mandalina çeşidi üzerinde çalışma yapıyoruz. Bu mandalina, ülkemizin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak değerlendirilmesi gereken bir çeşit. Hasat sonrası muhafaza uygulamalarına uygun olması da ayrıca dikkate değer bir özellik olarak öne çıkıyor, fakat ortanik mandalina hem çekirdekli hem de kolay soyulamayan bir karaktere sahip. Bu çeşidin hem kabuğunun çabuk soyulması hem de çekirdeksiz hale gelmesi için çalışıyoruz. Dikimi gerçekleştirilen ortanik çeşidin ilk meyve hasadı yapıldı. Ortalama 4 yıl sürecek takip sonrasında istenilen özelliklere haiz meyvenin belirlenebilmesi amacıyla arazi çalışmalarımız sürecek."