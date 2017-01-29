Çekici ihracatı son 8 yılın rekorunu kırdı

Otomotiv endüstrisinin mal grupları bazında en fazla ihracat artışı yüzde 493 ile çekicilerde görülürken, bu ana sanayi ürünün dış satımında son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, otomotiv ana ve yan sanayisi, römork ve traktörler dahil olmak üzere geçen yıl ihracatını önceki yıla göre yüzde 12 artırarak, 24 milyar 249 milyon 990 bin dolara çıkardı.

Bunun 15 milyar 302 milyon 74 bin dolarını otomotiv ana sanayi dış satımı oluştururken, önceki yıla göre ihracat artışı yüzde 18 civarında gerçekleşti.

Otomotiv sektörü ihracatında mal grupları bazında en fazla artış, ana sanayi içinde yer alan çekicilerde gerçekleşti. Geçen yıl çekicilerin dış satımı, yüzde 493 artışla 53 milyon 636 bin dolardan 318 milyon 263 bin dolara yükseldi.

4 yılın toplam ihracatını geçti

Çekici ihracatı, son 8 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Bu mal grubunun dış satımı, 2016'dan önceki 4 yılın toplam ihracatı olan yaklaşık 250 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl çekici ihracatında en büyük pay Almanya'nın oldu. Türkiye'de üretilen çekicilerin yaklaşık yüzde 27'sini bu ülke aldı. Almanya'ya ihracat, yüzde 279 artışla yaklaşık 86 milyon dolara ulaştı.

Bu mal grubunun ihracatında ikinci sırada ise Fransa yer aldı. 2015'te hiç ihracat yapılamayan bu ülkeye geçen yıl yaklaşık 70,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Çekicilerin tamamına yakını AB ülkelerine

Almanya ve Fransa'yı, 61,5 milyon dolarla İspanya, 39 milyon dolarla Polonya, 28,2 milyon dolarla da İtalya izledi.

OİB yetkilileri, önceki yıla göre yüzde 493'lük ihracat artışının yakalandığı bu mal grubunda dış satımın büyük bölümünün AB ülkelerine yönelik yapıldığını belirterek, bu grupta en fazla ihracat yapılan ilk 8 ülkenin AB ülkesi olduğunu söyledi.

AB pazarındaki büyüme tüm ürün gruplarında otomotiv ihracatına olumlu yansıdığını belirten yetkililer, "Çekiciler ürün grubunda, 318 milyon dolarlık ihracatın, 300 milyon dolarından fazlası AB ülkelerine yapılmıştır." dedi. AA