Cazibe Merkezleri Programı'na büyük ilgi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bugün itibarıyla 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankasına ulaştığını, bu çerçevede 93 bin kişiye istihdam öngörüldüğünü bildirdi.

Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz ilan etmemelerine rağmen program kapsamında bugün itibarıyla 15 milyar 412 milyon liralık ön talebin Kalkınma Bankasına ulaştığını ifade etti.

Bakan Elvan, yapılan ön taleplerin şu an itibarıyla 93 bin kişiye istihdam öngördüğünü bildirdi.

Program çerçevesinde belirlenen bölgelerin süratle kalkınması ve gelişmişlik faklılıklarının ortadan kaldırılmasını amaçlanıyor.

Bölgelerin rekabet gücünü yükseltecek, yatırım ile istihdamı artıracak, özellikle sanayi ve hizmetler sektöründe mevcutları güçlendirecek bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği program kapsamında, her bölgenin belirli bir alanda uzmanlaşmasının sağlanması hedefleniyor.