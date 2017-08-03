'Cazibe Merkezleri' hazır giyimcilerin istihdamını uçuracak

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ili kapsayan "Cazibe Merkezleri Programı"nın üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Sektör, en az 50-60 bin kişiye hızlı bir şekilde istihdam açar. Sektör bekliyor. Bu cazibe merkezlerinin yatırıma dönecek hızı yakalaması lazım." dedi.

Nike, Zara, Hugo Boss, Esprit, Bershka ve Tchibo gibi dünya markalarına üretim yapan Yeşim Tekstil AŞ'nin Üst Yöneticisi (CEO) de olan Şankaya, "Cazibe Merkezleri Programı"nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilin kalkınması ile üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Şenol Şankaya, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yatırım yapmak istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim hızlı bir şekilde cazibe merkezlerindeki yatırımları hayata geçirebilecek bir koordinasyonu sağlamamız ve o hızı sağlayacak bürokratik adımların atılması lazım. Çünkü Başbakanımız çok güzel teşvikler açıkladı, 'Binayı da her şeyi biz yapacağız, siz gelin üretim yapın.' dedi. İşte orada, mesela Şanlıurfa'da güzel bir sanayi bölgesi kurduk, hazır giyim ve konfeksiyon olarak. 2-3 arkadaşımız kendi imkanlarıyla başladı ama aşağı yukarı 30-40 firma da bu teşviğin hayata geçmesi için beklentide."

Yeşim Tekstil'den bin kişiye istihdam sözü

Doğu Anadolu'nun yatırıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Şankaya, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de o yatırım ihtiyacını en hızlı karşılayacak sektör. Eğer biz Doğu'daki o yatırım hızını artıracaksak, bürokratik olarak bu konuları çözmemiz lazım. Biz de yatırım yapmak istiyoruz, bizim de en az bin kişiyi istihdam edecek yatırım için sözümüz var." ifadelerini kullandı.

"Sektör buna hazır, yapmak istiyor"

Şenol Şankaya, yatırımların hayata geçirilmesi halinde sadece Yeşim Tekstil olarak en az bin kişiye istihdam sağlayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektör, en az 50-60 bin kişiye hızlı bir şekilde istihdam açar. Sektör bekliyor. Bu cazibe merkezlerinin yatırıma dönecek hızı yakalaması lazım. TOKİ kanalıyla oradaki fabrikalar yapılacak ve 25 yıllık kira sistemiyle Doğu'yu kalkındıracağız. Sektör buna hazır, yapmak istiyor, fakat oranın hızlanması lazım."

Şankaya, programın uygulama ayağında bir yavaşlık olduğunu, onun hızlanması halinde sektörün yatırımlarını hızla hayata geçireceğini de sözlerine ekledi.