"Cayma hakkı" tanımayan firmalara ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kapıdan satışlarda kanuna aykırı işlem yaptığı belirlenen firmalara 133 bin 824 lira idari para cezası verildiğini bildirdi.

Bu satışlarda cayma hakkını kullanamayacaklarına ilişkin tüketicilerin yanlış bilgilendirildiği yönünde kendilerine şikayetler ulaştığını belirten Tüfenkci, birçok kişinin istemedikleri ürünlerin bedellerini icra yolu da dahil olmak üzere ödemek zorunda bırakıldığını söyledi.

Tüfenkci, tüketicilerin kapıdan satışlarda 14 güne kadar cayma hakkı bulunduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mağduriyet yaşanmaması için cayma hakkına ilişkin bildirimlerin satıcı ve sağlayıcılarca kısa mesaj, elektronik posta gibi ispatı sağlanabilecek yollarla yapılması gerekiyor. Yönetmelik uyarınca, satıcı ve sağlayıcıların tüketicileri bu hak konusunda bilgilendirmemesi durumunda, cayma hakkının 14 günlük sürenin bitişinden itibaren bir yıl olduğu unutulmamalı."

Satıcı ve sağlayıcıların iş yeri dışında yaptığı satışlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yetki belgelerinin olması gerektiğine işaret eden Tüfenkci, cayma süresinde sözleşmeye konu mal ve hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme veya borç altına sokan herhangi bir belge istenemeyeceğini bildirdi.

"Bin 795 şikayet başvurusu yapıldı"

Yazılı sözleşme yapılmadıkça tüketicinin herhangi bir yükümlülük altında bulunmadığını vurgulayan Tüfenkci, satıcı veya sağlayıcıların sözleşme tarihiyle "Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım." ve cayma hakkı tanıyan sözleşmeler için "14 gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim." ifadelerini kendi el yazısıyla tüketiciden sağlamak zorunda olduğunu bildirdi.

İş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin 2016-2017 yıllarında bin 795 şikayet başvurusu yapıldığı bilgisini veren Tüfenkci, denetimler sonucu kanuna aykırı işlem yapan firmalara 133 bin 824 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Tüfenkci, bu konuda mağduriyet yaşayan tüketicilerin bu yıl için değeri 2 bin 400 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetine, değeri 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde değeri 2 bin 400 lira ile 3 bin 610 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine, değeri 3 bin 610 liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan tüketici mahkemesine başvurabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA