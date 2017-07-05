ÇAYKUR'dan tarihi rekor kotası

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Brifing Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yılın birinci yaş çay kampanyasında dönüm başına 400 kilogram kota uygulandığını anımsatarak, bu dönem içinde 172 bin 430 ton çay alımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Birinci sürgünde ramazan ayı öncesinde kısa süre özel sektörün taban fiyatın altında çay aldığını belirten Sütlüoğlu, "Üreticilere 'acele etmeyin' uyarımızın ardından fiyatlar yükseldi. Özel sektörde çay ilk kez 2 lira 30 kuruşu gördü. Taban fiyatın üzerinden çay alındı. Vatandaşın mutlu olduğu bir dönemi geride bıraktık." diye konuştu.

Sütlüoğlu, ikinci ve üçüncü sürgünde de aynı duruşun gösterilmesini isteyerek, "Özel sektörün çaya açlığı bitmiş değil. Özel sektörün elindeki çay stoku bitti. Burada herkes kazanıyor. Başta çay müstahsili, sanayicisi kazanıyor. 'Kazanamayacağız' şeklindeki yersiz psikolojiyi de özel sektör yenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci sürgün alımlarına 3 Temmuz'da başladıklarını ve bu süre içinde 68 ton alım gerçekleştirdiklerini aktaran Sütlüoğlu, yaş çay üretiminin belli sebeplerle azaldığını söyledi.

Birinci yaş çay kampanyasında ÇAYKUR ve özel sektörün geçen sene 400 bin ton, bu yıl ise 350 bin ton çay aldığını belirten Sütlüoğlu, "Yüzde 11,5 oranında düşüş var. Hava şartları etkili oldu. Çay, 15 derecenin üzerinde yetişiyor. Soğuk günler uzun zaman devam edince de çay gelişemedi. Bu hava şartlarında kimyasal gübrenin bitkiyi besleme kabiliyetini kaybetmesi, toprağın veriminin düşmesi ve çayın kötü toplanması gibi etkenler kalitenin düşüşün de etkili oldu. İkinci sürgünde de filiz göremiyoruz. Yeşil yaprak kalacak ki çay çıksın. Kuru daldan filiz çıkmıyor. Belki bu gecikmeden dolayı iklim şartlarına bağlı bir sürgün kaybedilebilir." diye konuştu.

Dönüm başına rekor kota

Sütlüoğlu, çay üretiminde iyi havanın bozulmamasını arzu ettiklerini dile getirerek, "İkinci sürgünde kotamızı dönüm başına ÇAYKUR tarihinin en yüksek kotası 500 kilogram olarak belirledik. Bu kurumun tarihi rekorudur. Bir dönümden 500 kilo çay alınacak. Çayın tamamını almayı taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çaya kardeş geldi"

Stevya bitkisi için çalışmaların büyük oranda tamamlandığının altını çizen Sütlüoğlu, "Rize şekeri olarak adlandırdığımız Stevya için fabrika kurma çalışmaları kapsamında makinelerin bir kısmı geldi. Fiilen fabrika yapımı devam ediyor. Sezon sonunda bitirip, deneme üretimine alacağız. Gelecek sezon büyük aksilik yaşamazsak fidanları dağıtacağız. Gelecek yıl, yeni bir ek gelir kaynağını, asrın ürünü olarak adlandırılan 'Rize şekeri'ni bölgeye kazandıracağız. Çaya tatlı bir kardeş geldi." değerlendirmesinde bulundu.