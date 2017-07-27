ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeleri başladı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, üreticilere haziran ayında aldığı yaş çayın bedeli olan 84 milyon 400 bin lirayı ödemeye başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında üreticilerden satın alınan 43 bin 170 ton yaş çayın bedeli olan 84 milyon 400 bin liranın ödenmesine bugün itibarıyla başlandığı, ödemelerin 2 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Üreticilerin, hesaplarına aktarılan yaş çay bedelini yarından itibaren çekebileceklerine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bilindiği üzere ikinci sürgün kotası 500 kilogram olarak belirlenmiş olup, üreticilerimiz taban fiyatın altında fiyatla çay alan firmalara çaylarını satmamalı, çayı, tek saklanacağı yer olan tarlada bekletmelidir. Üreticilerimiz, acele etmesin, kotaları miktarındaki çayları sonuna kadar teşekkülümüz tarafından satın alınacaktır." ifadesine yer verildi.