  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ÇAYKUR Kuveyt pazarına adım attı

ÇAYKUR Kuveyt pazarına adım attı

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ÇAYKUR olarak kendi markalarını dünyada bilinir hale getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

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ÇAYKUR Kuveyt pazarına adım attı

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce ön görüşmeler sonucunda resmi anlaşmaya vardıkları bir firma ile Kuveyt pazarında yerlerini aldıklarını belirterek hedeflerinin ÇAYKUR'u bir dünya markası yaparak hem Türkiye'ye dünya çapında bir marka kazandırmak, hem de ÇAYKUR'un sağlıklı ürünlerini dünyada bilinir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Dünyada marka olmayan ürünlerin ancak diğer ürünlerin taşeronluğunu yaptığını kaydeden Sütlüoğlu, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR olarak kendi markamızı dünyada bilinir hale getirmek için çalışıyoruz. Dünyanın en ücra köşesine de gitseniz bir ÇAYKUR ürünü sizi karşılasın istiyoruz. Bu kapsamda yurt dışı bayilikleri konusunda kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor. Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Uzak Doğu ve Ortadoğu'da varız. Var olan pazar payımızı da artırmaya çalışıyoruz. Daha önce ön anlaşmaya vardığımız Kuveyt bayimizle resmi bayilik anlaşması yaptık. ÇAYKUR artık resmen Kuveyt pazarında yerini iddialı bir şekilde aldı."

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