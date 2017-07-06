Çatılarda güneş enerjisinin önü açılıyor

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, GÜNDER'in iki 2 yıldır üzerinde çalıştığı çatı kurulumlarına yönelik önerisinin hayata geçmesinin, güneş enerjisi sektörünü daha da büyüteceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesiyle Türkiye'nin güneş enerjisindeki yüksek potansiyelini değerlendirmeye bir adım daha yaklaşıldığını aktaran Kaleli, şunları söyledi:

"Çatı sistemleri ile güneş enerjisinden sıcak su üretiminde dünyanın lider ülkelerinden Türkiye’nin, aynı başarıyı elektrik üretiminde de göstereceğine inanıyoruz. Güneş enerjisinde çatı uygulamalarında ruhsat alma zorunluluğunun kaldırılmasıyla 'Enerji Yatırımcısı' kavramı hane halkı düzeyine inecek. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin getireceği belki de en önemli ve anlamlı değişiklik bu olacaktır. Türkiye'de çatısı güneş enerjisinden elektrik üretimine uygun olan 10 milyona yakın bina var. Bu düşünüldüğünde, binaların elektriğinin tüketim noktasında üretiliyor olması, şebeke üzerindeki yükleri azaltacağı gibi iletimden kaynaklanan maliyetler ile kayıp kaçakları da önleyecek. Uygulama yerli üretim ve istihdama da önemli katkı sağlayacaktır."

Çatı uygulamalarının bürokratik işlemler, şebeke kapasiteleri ve maliye mevzuatı açısından da birtakım tamamlayıcı düzenlemelerle desteklenmesi gerektirdiğine işaret eden Kaleli, "Tüketicilerin aynı zamanda yatırımcı olarak görülmesi ve özendirilmesi açısından alım garantisi fiyatının artırılması ve çatılarda kullanılacak malzemelerin yerli katkı desteğinden faydalanması gerekiyor." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" ile bina çatılarında, genel mimariye aykırı olmamak ve taşıyıcı sistemlere zarar vermemek kaydıyla güneş enerjisi sistemleri kurulumunda ruhsat alma zorunluluğu kaldırılmıştı.