  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.143
  • BIST 100627.01
    ALTIN 142.285
Buradasınız : » » Çatılarda güneş enerjisinin önü açılıyor

Çatılarda güneş enerjisinin önü açılıyor

Kaleli, "Güneş enerjisinde çatı uygulamalarında ruhsat alma zorunluluğunun kaldırılmasıyla 'Enerji Yatırımcısı' kavramı hane halkı düzeyine inecek." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çatılarda güneş enerjisinin önü açılıyor

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, GÜNDER'in iki 2 yıldır üzerinde çalıştığı çatı kurulumlarına yönelik önerisinin hayata geçmesinin, güneş enerjisi sektörünü daha da büyüteceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesiyle Türkiye'nin güneş enerjisindeki yüksek potansiyelini değerlendirmeye bir adım daha yaklaşıldığını aktaran Kaleli, şunları söyledi:

"Çatı sistemleri ile güneş enerjisinden sıcak su üretiminde dünyanın lider ülkelerinden Türkiye’nin, aynı başarıyı elektrik üretiminde de göstereceğine inanıyoruz. Güneş enerjisinde çatı uygulamalarında ruhsat alma zorunluluğunun kaldırılmasıyla 'Enerji Yatırımcısı' kavramı hane halkı düzeyine inecek. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin getireceği belki de en önemli ve anlamlı değişiklik bu olacaktır. Türkiye'de çatısı güneş enerjisinden elektrik üretimine uygun olan 10 milyona yakın bina var. Bu düşünüldüğünde, binaların elektriğinin tüketim noktasında üretiliyor olması, şebeke üzerindeki yükleri azaltacağı gibi iletimden kaynaklanan maliyetler ile kayıp kaçakları da önleyecek. Uygulama yerli üretim ve istihdama da önemli katkı sağlayacaktır."

Çatı uygulamalarının bürokratik işlemler, şebeke kapasiteleri ve maliye mevzuatı açısından da birtakım tamamlayıcı düzenlemelerle desteklenmesi gerektirdiğine işaret eden Kaleli, "Tüketicilerin aynı zamanda yatırımcı olarak görülmesi ve özendirilmesi açısından alım garantisi fiyatının artırılması ve çatılarda kullanılacak malzemelerin yerli katkı desteğinden faydalanması gerekiyor." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" ile bina çatılarında, genel mimariye aykırı olmamak ve taşıyıcı sistemlere zarar vermemek kaydıyla güneş enerjisi sistemleri kurulumunda ruhsat alma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Etiketler: güneş enerjisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER