  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.534
    EURO 4.191
  • BIST 106525.44
    ALTIN 143.89
Buradasınız : » » CarrefourSA, Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devraldı

CarrefourSA, Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devraldı

CarrefourSA, 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazayı 20 milyon TL+KDV bedelle aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
CarrefourSA, Migros ve Kipanın 20 mağazasını devraldı

CarrefourSA, 12'si Migros'a, 8'i Kipa'ya ait toplam 20 mağazayı devraldı.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile Migros Ticaret AŞ (Migros) ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. (Kipa) arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen; 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır."

Açıklamada, söz konusu devir bedelinin 20 milyon TL+KDV olduğu belirtilerek, "Şirketimiz bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu karar, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: CarrefourSA, migros, kipa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER