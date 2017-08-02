CarrefourSA, Migros ve Kipa'nın 20 mağazasını devraldı

CarrefourSA, 12'si Migros'a, 8'i Kipa'ya ait toplam 20 mağazayı devraldı.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile Migros Ticaret AŞ (Migros) ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. (Kipa) arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen; 12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır."

Açıklamada, söz konusu devir bedelinin 20 milyon TL+KDV olduğu belirtilerek, "Şirketimiz bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu karar, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır." ifadelerine yer verildi.