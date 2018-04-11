  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cari işlemler açığı şubatta 4 milyar 152 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı şubatta 4 milyar 152 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Cari işlemler açığı şubatta 4 milyar 152 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. 

Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı kıyasla 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 53 milyar 346 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi

Şubatta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artışla 846 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 266 milyon dolar yükselişle 835 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, 2017'nin aynı ayına göre 134 milyon dolar düşüşle 14 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

Etiketler: cari işlemler açığı
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