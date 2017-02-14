Cari işlemler açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Geçen yıl aralık ayında cari işlemler açığı 2015'in aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.

Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in aralık ayında 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, seyahat giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, 2015 Aralık ayına göre 87 milyon dolar artarak 933 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon dolar artarak 863 milyon dolar oldu.