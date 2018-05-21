Candy Hoover CEO'su Akkaynak: Türkiye, yatırım açısından Çin'e göre daha avantajlı

"Ekim ayında resmi açılışını yapacağımız, Çin'den Türkiye'ye taşıyarak kurduğumuz bulaşık makinesi fabrikamız faaliyete geçecek" diyen Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group'un Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Servet Akkaynak, bugüne kadar 70 milyon euro yatırım yaptıklarını, bunun 25 milyon euro'sunu Ar-Ge merkezlerine harcadıklarını anlattı.

Akkaynak, "Bizim 2016 yılında devreye girmiş pişirici grubumuzun Ar-Ge merkezi dünya üzerinde grubumuzun tek Ar-Ge merkezi, bakanlık ve TÜBİTAK onaylı. Bundan 2 ay önce bulaşık makinesi fabrikamızda bir Ar-Ge merkezi daha kurduk. Bu tür çalışmalarımız sürecek" değerlendirmesini yaptı.

"Grubumuzun Türkiye'ye olan güveni tam"

Akkaynak, Türkiye'nin yatırım açısından Çin'e göre daha avantajlı olduğunu ilave yatırımlarıyla gösterdiklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa kıtasına olan lojistik avantajı, Gümrük Birliği, yetişmiş insan gücü, devletin sağladığı teşvik imkanları Türkiye'nin, Çin'e göre daha avantajlı olduğunu ispatlıyor. Grubumuzun Türkiye'ye olan güveni tam. Çin'den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi. Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı oradan Türkiye'ye taşıdık. Yatırımlarımız artarak devam edecek. Çamaşır makinesi fabrikası olarak da yine Türkiye'de ve tabii ki Eskişehir'de yeni bir yatırım planımız var."

Akkaynak, beyaz eşya sektörünün ÖTV avantajının devam etmesini istediğini ancak burada ürünlerin ayrıştırılmasının göz önüne alınmasını önemsediğini de dile getirerek, "Yüksek enerji verimliliği grubu ürünlere ÖTV avantajının sağlanması sektörümüzün ortak görüşüdür" dedi.

Kaynak: AA