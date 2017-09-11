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Çanakkale'de havayolu kullanımı arttı

Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttığı bildirildi.

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Çanakkalede havayolu kullanımı arttı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2017 ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiğinin ağustos ayında yüzde 38'lik artışla 10 bin 680'e, dış hat yolcu trafiğinin de 5 bin 28'e çıktığı kaydedildi.

Ağustosta havalimanında iç ve dış hat uçak trafiğinin ise 797 olduğu belirtilen açıklamada, Çanakkale Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj trafiğinin de yüzde 37 artışla 120 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Yılın 8 aylık döneminde ise yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 121 bin 591'e, uçak trafiğinin yüzde 3 artışla 4 bin 65'e, kargo, posta ve bagaj trafiğinin ise yüzde 17 artışla 702 tona ulaştığı belirtildi.

Etiketler: Çanakkale Havalimanı
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