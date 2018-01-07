Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır." açıklamasında bulundu.
Taşeron çalışanların yıllardır beklediği kadro müjdesi 2017'nin son günlerinde gelmişti.
Başvurular, alt işverene değil, istihdam sağlayacak kurumlara yapılacak.
Düzenleme, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışmakta olanları kapsıyor.
Bu tarihte askerde olanlarla doğum veya hastalık izni kullananlar da kapsam dahilinde olacak.
Başvuruların ardından, kesin liste 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ilan edilecek.
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Kaynak: İHA/TRT Haber