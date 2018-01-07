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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık bir milyon taşeron çalışanın kadroya geçmesi için son başvuru tarihini açıkladı.

07 Ocak 2018 Pazar 19:05



